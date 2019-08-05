2019-08-05T10:05:35+03:00
Общество

Советник губернатора Псковской области поздравила с юбилеем заслуженного учителя России

Заслуженному учителю России Людмиле Фуфаевой исполнилось 70 лет
Алиса Солнцева
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Фото: Вконтакте. С днем города и Днем железнодорожника поздравила Татьяна Пахомова жителей города Дно и деревни Дачное.Фото: Вконтакте. С днем города и Днем железнодорожника поздравила Татьяна Пахомова жителей города Дно и деревни Дачное.
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Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила с юбилеем заслуженного учителя России из деревни Дновского района. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Татьяны Пахомовой в социальной сети «Вконтакте».

Жительнице деревни Дачное Дновского района, заслуженному учителю России Людмиле Фуфаевой исполнилось 70 лет. Советник губернатора пожелала имениннице здоровья, долголетия и поблагодарила Людмилу Фуфаеву за служение профессии и многолетнюю работу с детьми.

4 августа Дно праздновало День города. Советник губернатора Татьяна Пахомова и заместитель главы региона Василий Осипов поздравили жителей и вручили «Подарки новорожденному» и памятные медали родителям малышей, родившихся в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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