Советник губернатора Псковской области поздравила с юбилеем заслуженного учителя России

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-05T10:05:35+03:00

Фото: Вконтакте. С днем города и Днем железнодорожника поздравила Татьяна Пахомова жителей города Дно и деревни Дачное.

Изменить размер текста: A A

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова поздравила с юбилеем заслуженного учителя России из деревни Дновского района. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Татьяны Пахомовой в социальной сети «Вконтакте».

Жительнице деревни Дачное Дновского района, заслуженному учителю России Людмиле Фуфаевой исполнилось 70 лет. Советник губернатора пожелала имениннице здоровья, долголетия и поблагодарила Людмилу Фуфаеву за служение профессии и многолетнюю работу с детьми.

4 августа Дно праздновало День города. Советник губернатора Татьяна Пахомова и заместитель главы региона Василий Осипов поздравили жителей и вручили «Подарки новорожденному» и памятные медали родителям малышей, родившихся в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU