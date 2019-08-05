В бюджет Псковской области поступила субсидия на обеспечение жильём ветеранов

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-05T10:25:53+03:00

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В бюджет Псковской области поступили деньги на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, регион получил средства благодаря договорённостям Михаила Ведерникова с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

В рамках осуществления указа президента страны «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» девять жителей Псковской области получат около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Эту субсидию ветераны смогут потратить на покупку готового жилья или строительство собственного дома.

КСТАТИ

С 2010 года более 4,5 тысяч пожилых людей по всей Псковской области смогли приобрести новую жилплощадь. А в 2019 году деньги получили 17 ветеранов. А пенсионерам, которые не хотят переезжать, государство помогает провести капремонт помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU