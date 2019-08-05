День железнодорожника отпраздновали во Пскове
День железнодорожника отпраздновали во Пскове в минувшее воскресенье. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, сотрудники и ветераны ж/д сферы, а также их семьи собрались на территории псковского стадиона «747».
Празднование началось с поздравления представителей региональной и муниципальной власти. Участники встречи подчеркнули, что День железнодорожника — праздник для всех жителей страны вне зависимости от их профессии, так как без ж/д сообщения невозможно представить современную жизнь. Затем лучшим сотрудникам железной дороги в торжественной обстановке вручили почетные знаки и грамоты. А завершил мероприятие концерт певца Сергея Любавина.
КОНКРЕТНО
Псковская железнодорожная станция в 2019 году отпраздновала 168-летие. В настоящее время на ж/д узле Псков работают более 2 тысяч человек. Они не только водят поезда и ремонтируют пути, но и трудятся в отделе энергоснабжения, а также выполняют роль связистов.
ИСТОЧНИК KP.RU