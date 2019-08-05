СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-05T10:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

День железнодорожника отпраздновали во Пскове в минувшее воскресенье. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, сотрудники и ветераны ж/д сферы, а также их семьи собрались на территории псковского стадиона «747».

Празднование началось с поздравления представителей региональной и муниципальной власти. Участники встречи подчеркнули, что День железнодорожника — праздник для всех жителей страны вне зависимости от их профессии, так как без ж/д сообщения невозможно представить современную жизнь. Затем лучшим сотрудникам железной дороги в торжественной обстановке вручили почетные знаки и грамоты. А завершил мероприятие концерт певца Сергея Любавина.

КОНКРЕТНО

Псковская железнодорожная станция в 2019 году отпраздновала 168-летие. В настоящее время на ж/д узле Псков работают более 2 тысяч человек. Они не только водят поезда и ремонтируют пути, но и трудятся в отделе энергоснабжения, а также выполняют роль связистов.

ИСТОЧНИК KP.RU