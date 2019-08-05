До четырех лет лишения свободы грозит жителю Печорского района за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-05T12:01:54+03:00

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Уголовное дело о создании наркопритона в квартире жителем Печорского района передано в суд. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, районный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу и направил его в Печорский районный суд.

С 19 октября по 15 ноября 2018 года обвиняемый организовал у себя в квартире совместное употребление наркотиков. Жители города Печоры периодически приходили к мужчине с запрещенными веществами и вместе с ним употребляли наркотические средства.

По Уголовному кодексу Российской Федерации за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Дело об организации наркотического притона в квартире местного жителя будет рассмотрено в Печорском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU