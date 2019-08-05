Военнослужащей из Псковской области грозит штраф за использование фальшивого диплома

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-05T12:28:55+03:00

За использование фальшивого диплома военнослужащей назначили штраф в 15 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина предоставила подделку, так как хотела получить повышение по службе

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Фальшивый диплом для военнослужащей из Псковской области обернулся судебных штрафом в размере 15 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, женщина предоставила подделку, так как хотела получить повышение по службе.

Чтобы получить звание прапорщика, военнослужащая Псковского гарнизона осенью 2005 года отдала начальнику хозуправления министерства обороны России в своей части поддельный документ об образовании. В дипломе значилось, что год назад женщина получила заочно высшее образование по специальности «финансы и кредит». Согласно квалификации документа об образовании, военнослужащая могла работать на должности экономиста.

Однако диплом оказался фальшивым. Поэтому следственный комитет России по Псковскому гарнизону привлёк обманщицу к уголовному наказанию и обязал её выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU