Более 500 человек смогли получить работу в Великолукском агрохолдинге с начала года

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-05T12:56:16+03:00

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Порядка 510 человек смогли трудоустроиться на территории Великолукского агрохолдинга с начала года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в компании, за прошедшую половину года на предприятии появилось большое количество вакантных рабочих мест.

Руководство агрохолдинга предполагает, что компания сможет трудоустроить в будущем ещё более тысячи человек. Кроме того, к концу текущего года зарплаты специалистов Великолукского агрохолдинга увеличат на 30% благодаря росту предприятия. Для того, чтобы навыки работников агрохолдинга совершенствовались, предприятие организует обучение и зарубежные стажировки специалистов отрасли сельского хозяйства.

КСТАТИ

Агропромышленный холдинг на территории Великих Лук занимает одну из лидирующих позиций по всей России по объёму выпускаемой продукции. Предприятие самостоятельно выращивает растения и животных для своей работы. Это помогает следить за качеством товара на всех этапах.

ИСТОЧНИК KP.RU