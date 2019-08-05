Ремонт памятника героям-десантникам 6-й роты обойдётся властям Пскова в 26 миллионов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-05T13:54:20+03:00

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Ремонт памятника героям-десантникам 6-й роты в деревне Черёха обойдётся властям Пскова в 26 миллионов рублей. Как стало известно»Комсомольской правде-Псков», об этом заявил руководитель аппарата администрации региона Дмитрий Иванов. Об этом передаёт Псковское агентство информации с собрания организационного комитета по подготовке к юбилейному празднованию подвига псковских десантников 5 августа.

На эти деньги у КПП воинской части установят статую Михаила Архангела. В целом проект благоустройства зоны вокруг памятника ещё не утверждён. Одно из предложений - разбить зелёные насаждения и оборудовать места отдыха.Прозвучало и предложение об установке часовни близ памятника воинов-десантников. Рядом с ней предлагают поместить таблички с именами героев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости узнать мнение родственников погибших о проекте благоустройства. Кроме того, глава региона поручил посчитать затраты на обновление территории.

ИСТОЧНИК KP.RU