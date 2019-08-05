Двухлетняя девочка выбежала на дорогу в Бежаницах

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-05T13:54:41+03:00

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В Бежаницком районе двухлетняя девочка выбежала на дорогу, автомобиль наехал на ребенка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 4 августа около восьми часов вечера водитель «Тойоты», 32-летняя женщина, совершила наезд на ребенка.

Двухлетняя девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок находится в больнице.

Дети пострадали и в ДТП в Островском районе. Как отметили в пресс-службе Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, девушка на «Крайслере» не уступила дорогу автомобилю «Рено» при повороте налево. Автомобиль "Рено" двигался прямо во встречном направлении, и машины столкнулись.

В аварии пострадали трехлетний мальчик, пассажир «Крайслера», и водитель и пассажиры «Рено»: мужчина 49 лет, женщина 30 лет и мальчик двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU