2019-08-05T14:47:20+03:00
Происшествия

Следователи установили обстоятельства смерти псковички: её изнасиловали и подожгли

Преступником оказался ранее судимый пскович
Анна БЫСТРОВА
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В Пскове мужчина изнасиловал, порезал, а затем поджёг 18-летнюю девушкуВ Пскове мужчина изнасиловал, порезал, а затем поджёг 18-летнюю девушкуФото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи установили обстоятельства смерти псковички на улице Инженерной в областном центре. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, выяснилось, что преступник изнасиловал 18-летнюю девушку, порезал её, а затем поджёг.

Тело погибшей 3 августа нашли в квартире во время тушения огня в помещении. Как установили сотрудники полиции, девушка получила множественные удары ножом. По подозрению в убийстве полицейские задержали 35-летнего знакомого девушки.

Дальнейшее расследование показало, что в ночь на 3 августа мужчина изнасиловал девушку. А затем испугался, что она сообщит о произошедшем в полицию. Надеясь избежать ответственности, он порезал знакомую, а затем поджёг её квартиру и сбежал. Следователи установили, что ранее мужчина был судим несколько раз. Сейчас сотрудники полиции предъявили ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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