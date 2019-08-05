СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-05T15:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение года скоростные «Ласточки» перевезли около 550 тысяч человек из Пскова и Санкт-Петербурга. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, каждый день между городами курсируют шесть рейсов скоростного поезда.

На пути они останавливаются лишь четыре раза: в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине. Это позволяет уменьшить время в пути. По данным пресс-службы российских железных дорог, в среднем «Ласточки» заполняются пассажирами на 90%. Пассажиропоток увеличился с 3 августа. С этого времени скоростной поезд стал довозить жителей региона до Печор.

КСТАТИ

Первая «Ласточка» отправилась по маршруту 4 августа 2018 года благодаря договору главы региона Михаила Ведерникова с главой РЖД. Сейчас скоростные поезда могут доставить псковичей в Великий Новгород и Петрозаводск.

ИСТОЧНИК KP.RU