2019-08-05T16:44:27+03:00
Общество

В пять раз больше зерновых собрали с полей Псковской области в этом году

На полях региона созрели более 24 тонн зерна
Анна БЫСТРОВА
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С полей Псковской области в этом году собрали более 24 тонн зернаС полей Псковской области в этом году собрали более 24 тонн зернаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пять раз больше зерновых собрали с полей Псковской области в 2019 году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, в этом сезоне на полях региона созрели более 24 тонн зерна.

Сейчас на полях региона убирают урожай и готовят грунт для посадки озимых. Положение дел отслеживает председатель сельскохозяйственного комитета Николай Романов. С начала августа он проконтролировал уборку зерна в Дновском и Пустошкинском районе. Оказалось, что в среднем с одного гектара в Псковской области собирают около 45 центнеров зерновых культур.

Николай Романов заявил, что предприятия убираю урожай усиленными темпами. Ведь перед ними стоит ещё одна важная задача. Аграриям предстоит подготовить почву к грядущему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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