СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-05T17:42:10+03:00

Кинематографистов хотят заманить в Псковскую область живописными пейзажами и возмещением затрат на съёмку Фото: Дарья ХВАТКОВА

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На базе театрально-концертной дирекции региона в Псковской области появился центр поддержки кинематографии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, соглашение об этом подписала администрация региона.

Новый орган займётся возмещением кинокомпаниям части денег, затраченных во время съёмок фильма в регионе. К тому же центр поддержки кинематографии берёт на себя обязательства по поддержке и популяризации российских фильмов. Кроме того, специалисты нового органа будут создавать условия для съёмок на территории Псковской области.

КОНКРЕТНО

Возврат денег за производство кино называется «системой рибейтов». Подобную практику применяют более 30 стран по всему миру. Специалисты считают, что такие проекты способствуют увеличению туристического потока.

ИСТОЧНИК KP.RU