2019-08-05T17:42:10+03:00
Звезды

В Псковской области появился центр поддержки кинематографии

Новый орган займётся возмещением затрат на киносъёмки
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Кинематографистов хотят заманить в Псковскую область живописными пейзажами и возмещением затрат на съёмкуКинематографистов хотят заманить в Псковскую область живописными пейзажами и возмещением затрат на съёмкуФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

На базе театрально-концертной дирекции региона в Псковской области появился центр поддержки кинематографии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в театрально-концертной дирекции Псковской области, соглашение об этом подписала администрация региона.

Новый орган займётся возмещением кинокомпаниям части денег, затраченных во время съёмок фильма в регионе. К тому же центр поддержки кинематографии берёт на себя обязательства по поддержке и популяризации российских фильмов. Кроме того, специалисты нового органа будут создавать условия для съёмок на территории Псковской области.

КОНКРЕТНО

Возврат денег за производство кино называется «системой рибейтов». Подобную практику применяют более 30 стран по всему миру. Специалисты считают, что такие проекты способствуют увеличению туристического потока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пять раз больше зерновых собрали с полей Псковской области в этом году
Скоростные «Ласточки» перевезли около 550 тысяч человек из Пскова и Санкт-Петербурга
Следователи установили обстоятельства смерти псковички: её изнасиловали и подожгли
Двухлетняя девочка выбежала на дорогу в Бежаницах
Ремонт памятника героям-десантникам 6-й роты обойдётся властям Пскова в 26 миллионов
Более 500 человек смогли получить работу в Великолукском агрохолдинге с начала года
Военнослужащей из Псковской области грозит штраф за использование фальшивого диплома
До четырех лет лишения свободы грозит жителю Печорского района за организацию наркопритона
Сотрудники погрануправления Псковской области задержали15 нелегалов-азиатов
День железнодорожника отпраздновали во Пскове
В бюджет Псковской области поступила субсидия на обеспечение жильём ветеранов
Советник губернатора Псковской области поздравила с юбилеем заслуженного учителя России
Передвижные медицинские комплексы поступили в больницы Псковской области
Известная актриса Наталья Бочкарева в день рождения посетила Псково-Печерский монастырь