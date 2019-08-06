В Псковской области в два раза увеличат единовременную выплату семьям погибших десантников

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-06T12:38:33+03:00

В Псковской области работает оргкомитет по подготовке к Дню памяти 6-й роты. Фото: Александр СИДОРЕНКО

В следующем году подвигу 6-й роты исполняется 20 лет

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Единовременную выплату семьям погибших десантников 6-й роты в Псковской области увеличат в 2 раза – до 50 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение принял губернатор региона Михаил Ведерников 5 августа на заседании оргкомитета по подготовке к памятной дате.

Увеличение размера материальной помощи приурочено к двадцатилетию подвига 6-й роты, которое приходится на следующий год.

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева к 15 августа предоставит главе региона расчет на дополнительные выплаты семьям погибших десантников.

В Псковской области живет 16 семей героев 6-й роты. С 2012 года Псковская область выделила на поддержку семей погибших десантников более 42 миллионов рублей. Кроме единовременных выплат, семьям военнослужащих в регионе предусмотрена адресная помощь в благоустройстве жилья и медицинском обслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU