2019-08-06T10:37:04+03:00
Общество

День посёлка Бежаницы собрал около 3 тысяч человек

Гостей праздника ждал концерт, ярмарка, мастер-классы и салют
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Бежаницах отпраздновали 438-летие посёлкаВ Бежаницах отпраздновали 438-летие посёлкаФото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

Концерт, дискотека и салют, прошедшие в честь празднования Дня посёлка Бежаницы собрали около трёх тысяч человек. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» глава Бежаницкого района Сергей Михеев, 4 августа в Псковской области отметили 438-летие со дня первого упоминания посёлка в летописных книгах.

В рамках празднования глава района Сергей Михеев наградил лучших работников посёлка по итогам прошедшего года, а также вручил медали и денежные сертификаты по программе «Подарок новорождённому».

КОНКРЕТНО

В честь праздника в посёлке прошла ремесленная ярмарка, фотовыставка, мастер классы по изготовлению игрушек, беспроигрышные лотереи. Гости праздника смогли поиграть в лазертаг и узнать много нового о природе благодаря площадкам Полистовского заповедника. Юные жители посёлка смогли прокатиться на аттракционах. А завершился праздник дискотекой и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников
Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей
Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов
Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна
Российские десантники показали лучшие результаты на первом этапе «Десантного взвода» в Псковской области
В Псковской области в два раза увеличат единовременную выплату семьям погибших десантников
Жительница Новосокольников предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем
На Всероссийский форум молодых семей в Псковской области приедут делегаты из 42 регионов
В Псковской области появился центр поддержки кинематографии
В пять раз больше зерновых собрали с полей Псковской области в этом году
Скоростные «Ласточки» перевезли около 550 тысяч человек из Пскова и Санкт-Петербурга
Следователи установили обстоятельства смерти псковички: её изнасиловали и подожгли
Двухлетняя девочка выбежала на дорогу в Бежаницах
Ремонт памятника героям-десантникам 6-й роты обойдётся властям Пскова в 26 миллионов
Более 500 человек смогли получить работу в Великолукском агрохолдинге с начала года
Военнослужащей из Псковской области грозит штраф за использование фальшивого диплома
До четырех лет лишения свободы грозит жителю Печорского района за организацию наркопритона
Сотрудники погрануправления Псковской области задержали15 нелегалов-азиатов
День железнодорожника отпраздновали во Пскове
В бюджет Псковской области поступила субсидия на обеспечение жильём ветеранов
Советник губернатора Псковской области поздравила с юбилеем заслуженного учителя России
Передвижные медицинские комплексы поступили в больницы Псковской области
Известная актриса Наталья Бочкарева в день рождения посетила Псково-Печерский монастырь