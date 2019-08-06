День посёлка Бежаницы собрал около 3 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-06T10:37:04+03:00

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Концерт, дискотека и салют, прошедшие в честь празднования Дня посёлка Бежаницы собрали около трёх тысяч человек. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» глава Бежаницкого района Сергей Михеев, 4 августа в Псковской области отметили 438-летие со дня первого упоминания посёлка в летописных книгах.

В рамках празднования глава района Сергей Михеев наградил лучших работников посёлка по итогам прошедшего года, а также вручил медали и денежные сертификаты по программе «Подарок новорождённому».

КОНКРЕТНО

В честь праздника в посёлке прошла ремесленная ярмарка, фотовыставка, мастер классы по изготовлению игрушек, беспроигрышные лотереи. Гости праздника смогли поиграть в лазертаг и узнать много нового о природе благодаря площадкам Полистовского заповедника. Юные жители посёлка смогли прокатиться на аттракционах. А завершился праздник дискотекой и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU