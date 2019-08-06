2019-08-06T12:35:22+03:00
Общество

Российские десантники показали лучшие результаты на первом этапе «Десантного взвода» в Псковской области

Марш-бросок на 10 километров преодолели военные из России за 44 минуты 31 секунду
Алиса Солнцева
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Впереди участников "Десантного взвода - 2019" ждет еще 3 этапа.Впереди участников "Десантного взвода - 2019" ждет еще 3 этапа.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Первый этап Международного конкурса по полевой выучке «Десантный взвод» завершен, лучшие результаты показали российские десантники. На первом этапе военнослужащие провели десантирование в составе взвода со сбором на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

Российские военные десантировались со сбором на площадке приземления за 3 минуты 31 секунду, десантники из Белоруссии – за 3 минуты 38 секунд, десантники из Китая – за 4 минуты.

Марш-бросок на 10 километров российские военнослужащие преодолели за 44 минуты 31 секунду, на одну секунду отстала от России команда Китая. Третьими финишировали военнослужащие из Ирана с результатом 44 минуты 43 секунды.

Общие итоги первого этапа соревнований «Десантный взвод» таковы: первое место занимает команда десантников из России, второе – команда из Китая, третье – военнослужащие из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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