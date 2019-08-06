Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов
Город Дно Псковской области получил 45 миллионов рублей на реализацию программ по переселению жителей из ветхих домов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время в районном центре появится дом, куда переедут обладатели квартир в аварийных зданиях. Об этом на своей странице в соцсети рассказала советник главы Псковской области Татьяна Пахомова.
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что деньги в район поступили в качестве субсидии. Теперь перед городом стоит проблема поиска подрядной организации. Кроме того, строителям предстоит реализовать проект строительства таким образом, чтобы жильцы смогли заселиться в новые квартиры уже в 2020 году.
КОНКРЕТНО
Новое здание для переселенцев из аварийного жилья появится в городе Дно по улице Строителей, дом номер 5.
ИСТОЧНИК KP.RU