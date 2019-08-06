Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-06T12:30:55+03:00

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Город Дно Псковской области получил 45 миллионов рублей на реализацию программ по переселению жителей из ветхих домов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время в районном центре появится дом, куда переедут обладатели квартир в аварийных зданиях. Об этом на своей странице в соцсети рассказала советник главы Псковской области Татьяна Пахомова.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что деньги в район поступили в качестве субсидии. Теперь перед городом стоит проблема поиска подрядной организации. Кроме того, строителям предстоит реализовать проект строительства таким образом, чтобы жильцы смогли заселиться в новые квартиры уже в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Новое здание для переселенцев из аварийного жилья появится в городе Дно по улице Строителей, дом номер 5.

ИСТОЧНИК KP.RU