2019-08-06T12:30:55+03:00
Общество

Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов

На эти деньги в районном центре построят новый жилой дом
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Дновском районе построят дом для переселенцев из аварийного жильяВ Дновском районе построят дом для переселенцев из аварийного жильяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Город Дно Псковской области получил 45 миллионов рублей на реализацию программ по переселению жителей из ветхих домов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время в районном центре появится дом, куда переедут обладатели квартир в аварийных зданиях. Об этом на своей странице в соцсети рассказала советник главы Псковской области Татьяна Пахомова.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что деньги в район поступили в качестве субсидии. Теперь перед городом стоит проблема поиска подрядной организации. Кроме того, строителям предстоит реализовать проект строительства таким образом, чтобы жильцы смогли заселиться в новые квартиры уже в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Новое здание для переселенцев из аварийного жилья появится в городе Дно по улице Строителей, дом номер 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников
Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей
Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна
Российские десантники показали лучшие результаты на первом этапе «Десантного взвода» в Псковской области
День посёлка Бежаницы собрал около 3 тысяч человек
В Псковской области в два раза увеличат единовременную выплату семьям погибших десантников
Жительница Новосокольников предстанет перед судом за торговлю суррогатным алкоголем
На Всероссийский форум молодых семей в Псковской области приедут делегаты из 42 регионов
В Псковской области появился центр поддержки кинематографии
В пять раз больше зерновых собрали с полей Псковской области в этом году
Скоростные «Ласточки» перевезли около 550 тысяч человек из Пскова и Санкт-Петербурга
Следователи установили обстоятельства смерти псковички: её изнасиловали и подожгли
Двухлетняя девочка выбежала на дорогу в Бежаницах
Ремонт памятника героям-десантникам 6-й роты обойдётся властям Пскова в 26 миллионов
Более 500 человек смогли получить работу в Великолукском агрохолдинге с начала года
Военнослужащей из Псковской области грозит штраф за использование фальшивого диплома
До четырех лет лишения свободы грозит жителю Печорского района за организацию наркопритона
Сотрудники погрануправления Псковской области задержали15 нелегалов-азиатов
День железнодорожника отпраздновали во Пскове
В бюджет Псковской области поступила субсидия на обеспечение жильём ветеранов
Советник губернатора Псковской области поздравила с юбилеем заслуженного учителя России
Передвижные медицинские комплексы поступили в больницы Псковской области
Известная актриса Наталья Бочкарева в день рождения посетила Псково-Печерский монастырь