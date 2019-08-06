2019-08-06T13:02:45+03:00
Общество

Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"

В ближайшее время Михаилу Пашкову предстоит представить предложения по организации коллегиального контроля над качеством дорожного ремонта
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Михаил Пашков получил новую должность.Михаил Пашков получил новую должность.
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Губернатор Михаил Ведерников поздравил Михаила Пашкова со вступлением в новую должность руководителя в ГБУ «Псковавтодор» и вручил благодарственное письмо.

- Для нас это принципиально важное направление работы, - отметил глава региона. - Уверен, что вы сможете максимально применить имеющийся у вас богатейший опыт, знания и компетенции. Мы переходим на новую систему проведения дорожных работ, в том числе в плане контроля за их качеством. Важно, чтобы подрядчики понимали, что контроль будет постоянным, объективным и достаточно жестким там, где этого требует ситуация. Уже сейчас мы отмечаем более ответственное отношение некоторых подрядных организаций к своей работе.

В ближайшее время Михаилу Пашкову предстоит представить предложения по организации коллегиального контроля над качеством дорожного ремонта. Его будут вести с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств и общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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