Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Губернатор Михаил Ведерников поздравил Михаила Пашкова со вступлением в новую должность руководителя в ГБУ «Псковавтодор» и вручил благодарственное письмо.
- Для нас это принципиально важное направление работы, - отметил глава региона. - Уверен, что вы сможете максимально применить имеющийся у вас богатейший опыт, знания и компетенции. Мы переходим на новую систему проведения дорожных работ, в том числе в плане контроля за их качеством. Важно, чтобы подрядчики понимали, что контроль будет постоянным, объективным и достаточно жестким там, где этого требует ситуация. Уже сейчас мы отмечаем более ответственное отношение некоторых подрядных организаций к своей работе.
В ближайшее время Михаилу Пашкову предстоит представить предложения по организации коллегиального контроля над качеством дорожного ремонта. Его будут вести с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств и общественников.
ИСТОЧНИК KP.RU