2019-08-06T13:11:27+03:00
Общество

Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей

«Я на родине!» - пишет артистка в своем аккаунте
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram.com Юлия Пересильд в Пскове с родителями и дочками Аней и Машей.Фото: Instagram.com Юлия Пересильд в Пскове с родителями и дочками Аней и Машей.
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Известная актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд приехала в Псков с семьей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта актрисы в социальной сети «Instagram».

- Я на родине! – пишет Юлия Пересильд на своей страничке.

Российская актриса приезжала в Псков одна на День города 23 июля. Сегодня Юлия Пересильд навестила родные края с родителями и дочками. В Instagram актриса выставила семейное селфи на фоне Троицкого собора.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд часто рассказывает своим подписчикам о родном городе и признается ему в любви. 2 августа актриса находилась в Выборге, но сделала запись в Instagram об особой значимости Дня ВДВ для Пскова. Ранее Юлия Пересильд выразила свое восхищение княгиней Ольгой и призналась, что мечтает сыграть роль этой сильной и смелой женщины, покровительницы Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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