2019-08-06T15:14:37+03:00
Общество

Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников

Всероссийский форум молодых семей собрал в регионе представителей 40 субъектов России
Василиса Алексеева
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Форум молодых семей проходит в Псковской области.Форум молодых семей проходит в Псковской области.
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С приветствием в адрес организаторов и участников Всероссийского форума молодых семей, который проходит Псковской области с 5 по 9 августа, обратился глава региона Михаил Ведерников.

-Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд, — все это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания, - отметил глава регионе. - В современности эта мысль не только сохранилась, но и приобрела дополнительные оттенки и смыслы. Семейное дело или предприятие, профессиональные династии, совместное участие в социальных проектах, — все это ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений.

Губернатор пожелал участникам удачи, счастья и благополучия.

Всероссийский форум молодых семей проходит в регионе впервые. В нем участвуют около 400 человек из более чем 40 субъектов РФ. На форум они прибыли по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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