Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-06T15:35:34+03:00

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Псковскую область намерены сделать «домом» всероссийского форума молодых семей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобной инициативой 6 августа выступила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Об этом передаёт Псковское агентство информации с площадок форума в Печорском районе.

Анна Кузнецова заявила, что в России у каждого мероприятия есть своя площадка. В связи с этим, собственный «дом» должен быть и у Всероссийского форума молодых семей. На роль постоянной площадки Анна Кузнецова предложила Псковскую область. Вице-губернатор региона Вера Емельянова согласилась с предложением.

КОНКРЕТНО

В форуме молодых семей принимают участие жители России в возрасте от 18 до 35 лет. Все они прошли отбор в своих регионах и заслужили знание лучших молодых семей. На базе загородного отеля «Плесков» участников мероприятия ждёт насыщенная культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU