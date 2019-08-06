Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Псковскую область намерены сделать «домом» всероссийского форума молодых семей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобной инициативой 6 августа выступила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Об этом передаёт Псковское агентство информации с площадок форума в Печорском районе.
Анна Кузнецова заявила, что в России у каждого мероприятия есть своя площадка. В связи с этим, собственный «дом» должен быть и у Всероссийского форума молодых семей. На роль постоянной площадки Анна Кузнецова предложила Псковскую область. Вице-губернатор региона Вера Емельянова согласилась с предложением.
КОНКРЕТНО
В форуме молодых семей принимают участие жители России в возрасте от 18 до 35 лет. Все они прошли отбор в своих регионах и заслужили знание лучших молодых семей. На базе загородного отеля «Плесков» участников мероприятия ждёт насыщенная культурная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU