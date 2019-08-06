2019-08-06T16:22:19+03:00
Общество

Гости «Медового фестиваля» в Пскове смогут отведать травяной взвар от воеводы Шуйского

Гостей праздника в Детском парке накормит средневековая таверна
Анна БЫСТРОВА
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Гостей "Медового фестиваля" накормит таверна "Покровская башня"Гостей "Медового фестиваля" накормит таверна "Покровская башня"Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Гости «Медового фестиваля» в Пскове смогут попробовать горячий травяной взвар от воеводы Шуйского. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, 17 августа на ежегодном фестивале гостей накормит таверна «Покровская башня».

Праздничные площадки расположатся на территории Детского парка областного центра. Здесь разместятся и кулинары средневековой таверны. Они предложат посетителям «Медового фестиваля» попробовать земляное яблоко на огненном масле, похрустеть малосольными огурчиками, отведать стрелецких пирожков и побаловать себя сочными кусками свинины с лучком и соусом.

КОНКРЕТНО

На «Медовом фестивале» 17 августа гости и жители города смогут купить натуральный мёд и прополис. Посетителей ждёт яркая концертная программа, а также игры и конкурсы. В рамках фестиваля также организуют благотворительный сбор денег на лечение трёхлетней малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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