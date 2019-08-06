Печоры отпразднуют 75-ю годовщину освобождения трехдневной программой

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-06T16:35:10+03:00

Торжественный митинг и лития, соревнования, выставка и концерты пройдут в Печорах

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Соревнования по стритболу, выставка военной техники, концерт органной музыки и другие торжественные и праздничные мероприятия пройдут в Печорах по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

9 августа в Печорах пройдут соревнования по стритболу на кубок главы района. В центральной библиотеке откроется фотовыставка «Весь мир театр».

10 августа в 10 утра начнется выставка военной техники и ремесленная ярмарка. В полдень состоится молебен Богородице, после чего пройдет митинг у Стелы.

Мероприятия продолжатся в парке «Треугольник», а в лютеранской кирхе пройдет концерт органной музыки. Вечерняя программа в парке начнется в 19.00 и продлится до салюта в 22.30.

Дата освобождения Печор - 11 августа. В этот день в 13.00 состоится лития по погибшим во время Великой Отечественной войны и перезахоронение останков шести бойцов Красной Армии. Продолжат праздник концерты органной музыки и хоров.

ИСТОЧНИК KP.RU