Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района
Председателю комитета по спорту администрации региона Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», на своей странице в соцсети кандидат поделился снимком с удостоверением и отметил, что у него есть желание улучшить жизнь в районе.
Кроме того, кандидат на пост руководителя района вспомнил о своём первом опыте участия в выборах в 2010 году. Как отметил Иван Штылин, с этого времени он понял, что в свободное от тренерства время может попробовать себя в служении обществу.
КОНКРЕТНО
Кандидата выдвигает партия «Единая Россия». На предварительном майском голосовании от получил более 66% голосов от своих однопартийцев. Отдать свой голос за Ивана Штылина можно будет в воскресенье, восьмого сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU