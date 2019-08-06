СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-06T17:21:28+03:00

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Председателю комитета по спорту администрации региона Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Instagram», на своей странице в соцсети кандидат поделился снимком с удостоверением и отметил, что у него есть желание улучшить жизнь в районе.

Кроме того, кандидат на пост руководителя района вспомнил о своём первом опыте участия в выборах в 2010 году. Как отметил Иван Штылин, с этого времени он понял, что в свободное от тренерства время может попробовать себя в служении обществу.

КОНКРЕТНО

Кандидата выдвигает партия «Единая Россия». На предварительном майском голосовании от получил более 66% голосов от своих однопартийцев. Отдать свой голос за Ивана Штылина можно будет в воскресенье, восьмого сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU