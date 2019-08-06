330 тысяч рублей псковичи перевели мошенникам за сутки

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-06T17:48:25+03:00

Не сообщайте по телефону данных о своих картах и счетах. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

В Псковской области участились случаи дистанционных краж с банковских карт. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за 5 августа жертвами телефонных мошенников стали 8 псковичей.

Общая сумма похищенных денег за сутки почти 330 тысяч рублей.

Часто мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и предостерегают жителей, что с их счетов якобы пытаются списать деньги злоумышленники. Чтобы этого не произошло, владельцу счета необходимо продиктовать номер карты и смс-пароль. Так мошенники и переводят деньги на свои счета.

Такие случаи зафиксированы в Пскове, Великих Луках, Порхове и Острове. Телефонный номер неизвестного зарегистрирован в Москве.

Сотрудники УМВД просят граждан не сообщать личные данные, реквизиты счетов и другую информацию по телефону или в интернете, чтобы избежать дистанционных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU