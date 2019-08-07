2019-08-07T09:48:08+03:00
Общество

Прокуратура потребовала прекратить сброс отходов в водоём в Стругах Красных

От сточных вод страдала экология двух ручьёв района
Анна БЫСТРОВА
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Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение предписания.Природоохранная прокуратура проконтролирует исполнение предписания.Фото: Аца КОШТЭ
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Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод в водоём в Стругах Красных. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» незаконно сбрасывает сточные воды в водоёмы района.

Оказалось, что при этом страдает экология ручья Стружанка и другого безымянного водоёма, расположенных а территории Струг Красных и близлежащего посёлка Новоселье. При этом у предприятия не было разрешения на подобные действия. Оба ручья по документам не являются объектами общего пользования.

Поэтому сотрудники прокуратуры потребовали «Жилищно-коммунальное хозяйство» немедленно остановить загрязнение воды. Кроме того, правоохранительные органы проконтролируют исполнение предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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