Прокуратура потребовала прекратить сброс отходов в водоём в Стругах Красных

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-07T09:48:08+03:00

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Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод в водоём в Стругах Красных. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» незаконно сбрасывает сточные воды в водоёмы района.

Оказалось, что при этом страдает экология ручья Стружанка и другого безымянного водоёма, расположенных а территории Струг Красных и близлежащего посёлка Новоселье. При этом у предприятия не было разрешения на подобные действия. Оба ручья по документам не являются объектами общего пользования.

Поэтому сотрудники прокуратуры потребовали «Жилищно-коммунальное хозяйство» немедленно остановить загрязнение воды. Кроме того, правоохранительные органы проконтролируют исполнение предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU