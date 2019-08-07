2019-08-07T10:07:23+03:00
Общество

В августе в Пскове стартуют две экологические акции

Они будут направлены на сохранение окружающей среды
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Во время акции волонтёры соберут использованные батарейки и отдадут их в пункт утилизацииВо время акции волонтёры соберут использованные батарейки и отдадут их в пункт утилизацииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В августе в областном центре Псковской области пройдут сразу две экологические акции. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе партии «Единая Россия», с подобной инициативой 6 августа выступили участники встречи #ЯменяюМир.

Первая из акций под названием «Планета без пакета» начнётся на грядущей неделе. Её цель — рассказать псковичам и гостям города о вреде полиэтилена и пластика для экологии планеты. Добровольцы проинформируют горожан о безопасной упаковке и раздадут похожим около сотни бумажных пакетов.

Эту акцию поддержала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Она отметила, что за рубежом давно переходят на экологичную тару, так как заботятся об окружающей среде.

Вторая экологическая акция — сбор использованных батареек. По итогам весь материал передадут в спецпункт приёма и утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экопросвещение: Популярная экология»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестнадцать фотографов из Ниццы покажут псковичам красоту Лазурного берега
Волонтеры из Европы и Африки пришли в восторг от Полистовья
Информационные конструкции появились в Пскове
В Пскове ребёнок во время игры устроил пожар в квартире
21 тонну польских яблок уничтожили в Себеже
На футбольном поле в Пустошке демонтировали старое покрытие
Жители Великолукского района украли запчасти от трактора на 70 тысяч рублей
Волонтёры облагородили детскую площадку в Дновском районе
Сотруднику исправительной колонии из Себежа грозит тюрьма за сбыт наркотиков
Прокуратура потребовала прекратить сброс отходов в водоём в Стругах Красных
330 тысяч рублей псковичи перевели мошенникам за сутки
Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района
Печоры отпразднуют 75-ю годовщину освобождения трехдневной программой
Гости «Медового фестиваля» в Пскове смогут отведать травяной взвар от воеводы Шуйского
Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников
Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей
Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов
Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна