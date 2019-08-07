В августе в Пскове стартуют две экологические акции

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-07T10:07:23+03:00

Во время акции волонтёры соберут использованные батарейки и отдадут их в пункт утилизации Фото: Иван ВИСЛОВ

Они будут направлены на сохранение окружающей среды

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В августе в областном центре Псковской области пройдут сразу две экологические акции. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе партии «Единая Россия», с подобной инициативой 6 августа выступили участники встречи #ЯменяюМир.

Первая из акций под названием «Планета без пакета» начнётся на грядущей неделе. Её цель — рассказать псковичам и гостям города о вреде полиэтилена и пластика для экологии планеты. Добровольцы проинформируют горожан о безопасной упаковке и раздадут похожим около сотни бумажных пакетов.

Эту акцию поддержала главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Она отметила, что за рубежом давно переходят на экологичную тару, так как заботятся об окружающей среде.

Вторая экологическая акция — сбор использованных батареек. По итогам весь материал передадут в спецпункт приёма и утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU