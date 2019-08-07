Волонтёры облагородили детскую площадку в Дновском районе

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-07T11:28:49+03:00

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Волонтёры вместе с советником губернатора региона Татьяной Пахомовой облагородили детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», добровольцы освободили от травы заросшую песочницу и покрасили площадку. Об этом на своей странице в соцсети написала советник главы региона, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.

Кроме того, добровольцы из числа жителей двора укрепили ограждение детской площадки и скосили траву. Татьяна Пахомова подчеркнула, что жителям региона по силам сделать свою жизнь лучше и навести порядок там, где играют дети.

Фото: vk.com. Добровольцы покрасили элементы игровой зоны.

- Конечно площадка старая, и ее необходимо менять, но это в планах. Главное что сейчас она ухоженная и сможет радовать детей и их родителей, - написала советник губернатора на своей странице «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU