Волонтёры облагородили детскую площадку в Дновском районе
Волонтёры вместе с советником губернатора региона Татьяной Пахомовой облагородили детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», добровольцы освободили от травы заросшую песочницу и покрасили площадку. Об этом на своей странице в соцсети написала советник главы региона, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова.
Кроме того, добровольцы из числа жителей двора укрепили ограждение детской площадки и скосили траву. Татьяна Пахомова подчеркнула, что жителям региона по силам сделать свою жизнь лучше и навести порядок там, где играют дети.
Фото: vk.com. Добровольцы покрасили элементы игровой зоны.
- Конечно площадка старая, и ее необходимо менять, но это в планах. Главное что сейчас она ухоженная и сможет радовать детей и их родителей, - написала советник губернатора на своей странице «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU