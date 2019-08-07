21 тонну польских яблок уничтожили в Себеже

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-07T12:26:57+03:00

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Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз фруктов на территорию России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, польские яблоки пытались ввезти с территории Белоруссии по трассе Невель – Великие Луки.

Сотрудники управления Россельхознадзора провели досмотр грузового автомобиля и обнаружили 21 тонну свежих яблок с этикетками, указывающими страну происхождения фруктов – Польшу.

21 тонну яблок уничтожили в Себеже на полигоне твердых бытовых отходов, так как отсутствовали документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Действия предприняты в соответствии с указом президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29.07.2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU