2019-08-07T12:26:57+03:00
Общество

21 тонну польских яблок уничтожили в Себеже

Псковская таможня и Россельхознадзор пресекли незаконный ввоз фруктов в Россию
Алиса Солнцева
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Польские яблоки не доехали до пункта назначения.Польские яблоки не доехали до пункта назначения.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз фруктов на территорию России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, польские яблоки пытались ввезти с территории Белоруссии по трассе НевельВеликие Луки.

Сотрудники управления Россельхознадзора провели досмотр грузового автомобиля и обнаружили 21 тонну свежих яблок с этикетками, указывающими страну происхождения фруктов – Польшу.

21 тонну яблок уничтожили в Себеже на полигоне твердых бытовых отходов, так как отсутствовали документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Действия предприняты в соответствии с указом президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29.07.2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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