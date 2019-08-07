2019-08-07T12:56:44+03:00
Общество

Информационные конструкции появились в Пскове

Они призваны рассказать о достижениях области
Алиса Солнцева
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Фото из "Вконтакте". "Что это за неведомая инициатива на набережной?" – спрашивают псковичи в соцсети.Фото из "Вконтакте". "Что это за неведомая инициатива на набережной?" – спрашивают псковичи в соцсети.
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Жители города заметили необычные конструкции на набережной реки Псковы.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, это информационные конструкции для экспозиции экономических и культурных достижений области.

- В Пскове создано 3 галереи с информационными конструкциями: на Золотой набережной, в Финском парке и на улице Пушкина. Такие же объекты размещения рекламы появятся во всех муниципалитетах области, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Великих Луках, к примеру, на стойках размещали программу Дня ВДВ. Как сообщает пресс-секретарь городской администрации, в Пскове ближайшая экспозиция будет посвящена 39-ым Международным Ганзейским дням, прошедшим в Пскове с 27 по 30 июня.

Фото из "Вконтакте". В Великих Луках информационные стойки уже работают.

Фото из "Вконтакте". В Великих Луках информационные стойки уже работают.

Наполнением информационных конструкций занимается комитет по культуре Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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