Шестнадцать фотографов из Ниццы покажут псковичам красоту Лазурного берега

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-07T15:13:30+03:00

Выставка «Был и я в стране чудесной…» откроется 15 августа

Изменить размер текста: A A

Шестнадцать фотохудожников из Ниццы представят работы на выставке «Был и я в стране чудесной…» в галерее «ЦЕХ». Авторы фотографий – представители французского фотоклуба «Фотон», благодаря которому региональные фотографы получают возможность выставлять работы по всему миру и рассказывать об истории, культуре и повседневной жизни родного края.

Каждый из авторов покажет свое видение невероятно притягательной и красивой Французской Ривьеры. Известно, что жители Ниццы обращаются к городу, как к прекрасной женщине: «Nissa la Bella».

Французское побережье всегда привлекало поэтов, писателей, художников и музыкантов, восхищало местных жителей и удивляло туристов.

КОНКРЕТНО

Открытие выставки «Был и я в стране чудесной…» состоится в галерее «ЦЕХ» 15 августа в 18.00.

Выставка будет работать ежедневно с 16.00 до 18.00 до 2 сентября.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU