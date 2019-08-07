Шестнадцать фотографов из Ниццы покажут псковичам красоту Лазурного берега
Шестнадцать фотохудожников из Ниццы представят работы на выставке «Был и я в стране чудесной…» в галерее «ЦЕХ». Авторы фотографий – представители французского фотоклуба «Фотон», благодаря которому региональные фотографы получают возможность выставлять работы по всему миру и рассказывать об истории, культуре и повседневной жизни родного края.
Каждый из авторов покажет свое видение невероятно притягательной и красивой Французской Ривьеры. Известно, что жители Ниццы обращаются к городу, как к прекрасной женщине: «Nissa la Bella».
Французское побережье всегда привлекало поэтов, писателей, художников и музыкантов, восхищало местных жителей и удивляло туристов.
КОНКРЕТНО
Открытие выставки «Был и я в стране чудесной…» состоится в галерее «ЦЕХ» 15 августа в 18.00.
Выставка будет работать ежедневно с 16.00 до 18.00 до 2 сентября.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU