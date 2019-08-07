СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-07T16:20:10+03:00

В Пскове соберут канцелярию для нуждающихся школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В конце августа в Пскове пройдёт акция «Собери ребёнка в школу». Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие пройдёт в преддверии Дня знаний.

Перед началом акции специалисты составят актуальный адресный список нуждающихся семей. После этого стартует сбор канцелярии для учёбы в школе. Организаторы планируют собирать принадлежности для детей-сирот и школьников из неблагополучных семей самостоятельно и в специализированных точках. Помочь может любой желающий.

Собранные принадлежности детям вручат 29 августа. Кроме того, школьникам передадут окло 10 килограммов мороженого и торты.

КСТАТИ

Добровольцы также помогают убирать пришкольные территории и ремонтировать кабинеты. К началу учебного года выполненные работы проинспектируют родительские комитеты, сообщили в региональном отделении партии.

ИСТОЧНИК KP.RU