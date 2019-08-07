В Псковской области появятся два экотехнопарка по сортировке и переработке мусора
На территории Псковской области появятся два экотехнопарка по сортировке и переработке мусора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, проекты по строительству объектов обсуждали участники встречи во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.
Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области компания «Экопром» подтвердил готовность принять участие в строительстве и обустройстве экотехнопарков. В северной и южной зоне региона уже нашли подходящие участки. Главным критерием для выбора мест стала удалённость от городов и сёл, а также наличие поблизости автомобильных дорог.
Губернатор Псковской области поручил провести видеосъёмку объектов на месте, чтобы можно было определить, какие из предложенных вариантов более всего подходят для строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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