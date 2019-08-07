2019-08-07T17:09:06+03:00
Общество

В Псковской области появятся два экотехнопарка по сортировке и переработке мусора

Подходящие места для строительства нашли в северной и южной частях региона
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области появятся предприятия по сортировке и переработке коммунальных отходов.В Псковской области появятся предприятия по сортировке и переработке коммунальных отходов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На территории Псковской области появятся два экотехнопарка по сортировке и переработке мусора. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, проекты по строительству объектов обсуждали участники встречи во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области компания «Экопром» подтвердил готовность принять участие в строительстве и обустройстве экотехнопарков. В северной и южной зоне региона уже нашли подходящие участки. Главным критерием для выбора мест стала удалённость от городов и сёл, а также наличие поблизости автомобильных дорог.

Губернатор Псковской области поручил провести видеосъёмку объектов на месте, чтобы можно было определить, какие из предложенных вариантов более всего подходят для строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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