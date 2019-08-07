2019-08-07T17:05:56+03:00
Общество

Игровой комплекс за 890 тысяч рублей установили на улице Маргелова в Пскове

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» Пскову выделили 60 миллионов рублей
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskovgorod.ru. И взрослые, и дети площадкой довольны.Фото: pskovgorod.ru. И взрослые, и дети площадкой довольны.
Изменить размер текста:

Во дворе дома №11 на улице Генерала Маргелова в Пскове установили современный игровой комплекс, в который входит двойная горка, качели, песочница и карусель. Кроме того, на детской площадке появились качалка-балансир, ретро-машинка и две беседки. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Как отметили в пресс-службе, стоимость игрового комплекса составила 890 тысяч рублей.

6 августа состоялась встреча жильцов дома с сотрудниками управления городского хозяйства администрации Пскова, исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской и депутатом гордумы Ольгой Федоровой.

Присутствующие отметили важность проекта «Комфортная городская среда», который приводит к комплексному преображению дворов: благоустройству проездов, парковок, тротуаров, дорожек и появлению современных детских и спортивных площадок.

- Нам здесь нравится. Мой ребенок всегда здесь гуляет, хотя живем мы в доме №16. Здесь больше места, ярко, красиво, - рассказывает псковичка Елена Курдина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Качество ремонта дорог в Пушкиногорском районе оценил Борис Елкин
Строительство экотехнопарков в Псковской области согласуют с жителями районов
В Псковской области появятся два экотехнопарка по сортировке и переработке мусора
В конце августа в Пскове пройдёт акция «Собери ребёнка в школу»
Шестнадцать фотографов из Ниццы покажут псковичам красоту Лазурного берега
Волонтеры из Европы и Африки пришли в восторг от Полистовья
Информационные конструкции появились в Пскове
В Пскове ребёнок во время игры устроил пожар в квартире
21 тонну польских яблок уничтожили в Себеже
На футбольном поле в Пустошке демонтировали старое покрытие
Жители Великолукского района украли запчасти от трактора на 70 тысяч рублей
Волонтёры облагородили детскую площадку в Дновском районе
Сотруднику исправительной колонии из Себежа грозит тюрьма за сбыт наркотиков
В августе в Пскове стартуют две экологические акции
Прокуратура потребовала прекратить сброс отходов в водоём в Стругах Красных
330 тысяч рублей псковичи перевели мошенникам за сутки
Ивану Штылину вручили удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района
Печоры отпразднуют 75-ю годовщину освобождения трехдневной программой
Гости «Медового фестиваля» в Пскове смогут отведать травяной взвар от воеводы Шуйского
Псковскую область намерены сделать «домом» форума молодых семей
Собравшиеся на форум молодые семьи поприветствовал Михаил Ведерников
Известная актриса Юлия Пересильд посетила Псков с семьей
Бывший глава Новоржевского района стал руководителем службы по надзору за дорожными подрядчиками в "Псковавтодоре"
Город Дно получил 45 миллионов для переселения жителей из ветхих домов
Замглавы Росмолодежи принял участие в работе форума молодых семей в Псковской области
В Великих Луках мёртвой нашли женщину, ребёнок которой ранее выпал из окна