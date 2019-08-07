Игровой комплекс за 890 тысяч рублей установили на улице Маргелова в Пскове

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-07T17:05:56+03:00

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Во дворе дома №11 на улице Генерала Маргелова в Пскове установили современный игровой комплекс, в который входит двойная горка, качели, песочница и карусель. Кроме того, на детской площадке появились качалка-балансир, ретро-машинка и две беседки. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Как отметили в пресс-службе, стоимость игрового комплекса составила 890 тысяч рублей.

6 августа состоялась встреча жильцов дома с сотрудниками управления городского хозяйства администрации Пскова, исполняющей полномочия главы города Еленой Полонской и депутатом гордумы Ольгой Федоровой.

Присутствующие отметили важность проекта «Комфортная городская среда», который приводит к комплексному преображению дворов: благоустройству проездов, парковок, тротуаров, дорожек и появлению современных детских и спортивных площадок.

- Нам здесь нравится. Мой ребенок всегда здесь гуляет, хотя живем мы в доме №16. Здесь больше места, ярко, красиво, - рассказывает псковичка Елена Курдина.

ИСТОЧНИК KP.RU