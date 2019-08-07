Строительство экотехнопарков в Псковской области согласуют с жителями районов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-07T17:08:35+03:00

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Строительство двух экотехнопарков по сортировке и переработке коммунальных отходов согласуют с жителями Псковской области. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, требование об этом выдвинул губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи 7 августа.

В связи в этим глава региона предложил создать в районах экспертную группу, в которую войдут активисты. В зависимости от их решения специалисты разработают бизнес-план и создадут эскиз будущей постройки.

КСТАТИ

В рамках встречи глава региона также поручил к 15 августа подготовить сведения о уничтожении несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов. В ответ на это регоператор по обращению с ТКО заверил, что сотрудники компании регулярно выезжают в районы для контроля за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU