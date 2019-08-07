Качество ремонта дорог в Пушкиногорском районе оценил Борис Елкин

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-07T17:42:57+03:00

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Качество ремонта дорог в Пушкиногорском районе Псковской области оценил председатель комитета по транспорту и дорожному строительству Псковской области Борис Елкин. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 7 августа состоялась рабочая поездка проверяющих на территорию муниципалитета. В ней поучаствовали также глава района Александр Баранов и исполняющий обязанности руководителя «Псковавтодора» Владимир Шаляев.

Они проконтролировали ход ремонтных работ на центральном въезде в город, а также осмотрели улицы Заозёрную и Молодых Партриотов. Там до конца 2019 года должны заменить 1,2 км дороги.

До конца года новый асфальт появится на 13 км дороги по направлению от Пушкинских Гор к Локне. На эти цели из бюджета поступило более 130 миллионов рублей.

-Дорожников ещё ждёт большой объём работ, - подытожил Борис Елкин.

ИСТОЧНИК KP.RU