«Подарок новорожденному» получили более тысячи псковских семей
«Подарки для новорожденных» в Псковской области получили уже более тысячи ста семей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
«Подарок новорожденному» содержит сертификат на пять тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали возможно сделать бесплатную гравировку имени и даты рождения ребенка.
В фонде «Святой равноапостольной княгини Ольги» рассказали, что 158 подарочных сертификатов родители уже использовали. На данный момент сертификат можно реализовать в магазине «Планета детства», однако Фонд работает над увеличением количества партнеров.
С 27 июля подарки вручаются родителям при выписке из роддома. Но все семьи, где малыши появились в 2019 году, получат «Подарки новорожденному» в территориальных органах соцзащиты и в районных центрах социального обслуживания.
ИСТОЧНИК KP.RU