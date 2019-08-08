2019-08-08T09:17:02+03:00
Общество

«Подарок новорожденному» получили более тысячи псковских семей

Подарок получат все малыши, появившиеся на свет в этом году
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Сертификат, открытку и медаль дарят детям 2019 года рождения.Фото: pskov.ru. Сертификат, открытку и медаль дарят детям 2019 года рождения.
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«Подарки для новорожденных» в Псковской области получили уже более тысячи ста семей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Подарок новорожденному» содержит сертификат на пять тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали возможно сделать бесплатную гравировку имени и даты рождения ребенка.

В фонде «Святой равноапостольной княгини Ольги» рассказали, что 158 подарочных сертификатов родители уже использовали. На данный момент сертификат можно реализовать в магазине «Планета детства», однако Фонд работает над увеличением количества партнеров.

С 27 июля подарки вручаются родителям при выписке из роддома. Но все семьи, где малыши появились в 2019 году, получат «Подарки новорожденному» в территориальных органах соцзащиты и в районных центрах социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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