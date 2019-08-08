2019-08-08T09:42:03+03:00
Общество

Международная молодежная «Вахта памяти» в Невельском районе открыта

На поисковые мероприятия приехали более ста участников
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Молодежь из семи регионов приехала на "Вахту памяти".Фото: pskov.ru. Молодежь из семи регионов приехала на "Вахту памяти".
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Международная молодежная «Вахта памяти» началась близ деревни Новохатск Невельского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, мероприятие собрало молодых поисковиков из Москвы, Казани, Саратовской области, Республики Коми, Сыктывкара, Риги, Пскова, Невеля и Великих Лук.

В этом году «Вахта памяти» проходит в 12-й раз, участвуют в акции более ста человек. Самому маленькому поисковику 4 года.

- Старшеклассники примут участие в раскопках на местах, где по нашей информации, могут находиться останки советских воинов. Также для ребят подготовлена культурно-массовая программа: спортивные состязания, традиционные вечера рассказов и песен у костра, - рассказал руководитель поискового отряда «Гвоздика» Владимир Михайлов.

На этой территории во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь. Известно, что в госпитале вели учет больных, потому есть возможность распознать найденные останки.

«Вахта памяти» в Невельском районе проходит с 6 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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