Международная молодежная «Вахта памяти» в Невельском районе открыта

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-08T09:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная молодежная «Вахта памяти» началась близ деревни Новохатск Невельского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, мероприятие собрало молодых поисковиков из Москвы, Казани, Саратовской области, Республики Коми, Сыктывкара, Риги, Пскова, Невеля и Великих Лук.

В этом году «Вахта памяти» проходит в 12-й раз, участвуют в акции более ста человек. Самому маленькому поисковику 4 года.

- Старшеклассники примут участие в раскопках на местах, где по нашей информации, могут находиться останки советских воинов. Также для ребят подготовлена культурно-массовая программа: спортивные состязания, традиционные вечера рассказов и песен у костра, - рассказал руководитель поискового отряда «Гвоздика» Владимир Михайлов.

На этой территории во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь. Известно, что в госпитале вели учет больных, потому есть возможность распознать найденные останки.

«Вахта памяти» в Невельском районе проходит с 6 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU