2019-08-08T10:03:07+03:00
Общество

Предприниматели Псковской области получат финансовую поддержку в размере 500 миллионов

Анна БЫСТРОВА
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Малый и средний бизнес в Псковской области получит материальную поддержку.Малый и средний бизнес в Псковской области получит материальную поддержку.Фото: Мария АНАНОВА
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В этом году предприниматели Псковской области в рамках нацпроекта получат финансовую поддержку в размере 500 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на встрече с предпринимателями Бежаницкого и Новоржевского районов.

Он также рассказал бизнесменам о возможностях государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства. Как отметил Андрей Михеев, нацпроект, который успешно реализуется в регионе в настоящее время, предприниматели из Псковской области могут использовать как инструмент для решения текущих проблем.

В Псковской области предпринимателям рассказали о мерах поддержки со стороны государства.

В Псковской области предпринимателям рассказали о мерах поддержки со стороны государства.

Участники встречи побеседовали рассмотрели вопросы взаимодействия бизнеса и власти, а также предложили уменьшить налоговую ставку для малого и среднего предпринимательства. По итогам совещания Андрей Михеев пообещал проработать обращения новоржевских и бежаницких бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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