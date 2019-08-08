В новой дновской поликлинике появятся два стоматологических кресла

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-08T10:16:45+03:00

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В новой поликлинике города Дно появятся два стоматологических кресла, одно из которых уже установили. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», медицинское учреждение переберётся с прежнего места в здание районной больницы. Об этом на своей странице в соцсети рассказала советник главы региона Татьяна Пахомова.

Она также подчеркнула, что объект планирую сдать в эксплуатацию уже в середине августа. Такая информация прозвучала во время выездного совещания с участием председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергеем Граховым и главой комитета Псковской области по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Татьяна Пахомова рассказала, что одной из главных своих задач считает улучшение качества сферы здравоохранения в Дновском районе. Кроме того, она отметила, что в ближайшее время в муниципалитете планируют отремонтировать больницу полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU