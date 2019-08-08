2019-08-08T11:02:52+03:00
Общество

Псковский филиал «Московского института государственного управления и права» приглашает абитуриентов

Вуз даёт возможность получить высшее юридическое образование
Анна БЫСТРОВА
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Университет приглашает получить высшее юридическое образование.Университет приглашает получить высшее юридическое образование.
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Филиал «Московского института государственного управления и права» в Пскове и Институт деловой карьеры на базе МИГУП приглашают абитуриентов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском филиале Московского института государственного управления и права, вуз даёт возможность получить высшее юридическое образование.

Руководство института предоставляет обучение и по индивидуальному графику. В учебном заведении работают высококвалифицированные преподаватели, которые реализуют подготовку по очно-заочной и заочной формам обучения. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца.

Учащиеся института активно участвуют в патриотических мероприятиях, интеллектуальных играх и спартакиадах Псковской области.

Выпускникам университета выдают диплом государственного образца.

Выпускникам университета выдают диплом государственного образца.

Стоимость обучения:

Очно-заочная форма – 45 000 рублей в год

Заочная (классическая и с применением дистанционных технологий) – 40 000 рублей в год

Задать интересующие вопросы можно по телефону (8112) 62-42-76. Адрес: г. Псков, ул. Новгородская, д. 9

ИСТОЧНИК KP.RU

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