Прокуратура Псковской области выявила около 800 нарушений в сфере ЖКХ за пол года
Прокуратура Псковской области выявила около 800 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства за прошедшие пол года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, самая частая проблема за это время — нарушения управляющими организациями жилищного законодательства.
Сотрудники прокуратуры вернули жильцам домов более 30 тысяч рублей, так как горожане дважды оплачивали квитанции за вывоз мусора. Кроме того, некоторые управляющие организации привлекли к административной ответственности за неподобающее содержание внутренних помещений зданий. За пол года прокуроры обнаруживали и нарушения в сфере газового снабжения и капитального ремонта домов. Как отметили в прокуратуре региона, в ряде домов в ненадлежащем состоянии были дымовые и вентиляционные шахты.
Однако после вмешательства сотрудников правоохранительных органов управляющие компании устранили все замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU