2019-08-08T11:19:39+03:00
Общество

Прокуратура Псковской области выявила около 800 нарушений в сфере ЖКХ за пол года

В настоящее время управляющие компании устранили замечания
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники прокуратуры обязали управляющие компании устранить нарушения жилищного законодательства.Сотрудники прокуратуры обязали управляющие компании устранить нарушения жилищного законодательства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Псковской области выявила около 800 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства за прошедшие пол года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, самая частая проблема за это время — нарушения управляющими организациями жилищного законодательства.

Сотрудники прокуратуры вернули жильцам домов более 30 тысяч рублей, так как горожане дважды оплачивали квитанции за вывоз мусора. Кроме того, некоторые управляющие организации привлекли к административной ответственности за неподобающее содержание внутренних помещений зданий. За пол года прокуроры обнаруживали и нарушения в сфере газового снабжения и капитального ремонта домов. Как отметили в прокуратуре региона, в ряде домов в ненадлежащем состоянии были дымовые и вентиляционные шахты.

Однако после вмешательства сотрудников правоохранительных органов управляющие компании устранили все замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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