Российская команда первой финишировала в гонке преследования на «Десантном взводе-2019» в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-08T12:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из экипажей российской команды одержал победу в гонке преследования на третьем этапе международного конкурса «Десантный взвод-2019». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», 8 августа на старт вышли 7 стран, каждую из которых представили по 2 экипажа. Военнослужащие стартовали в зависимости от результатов, показанных на предыдущих этапах. В тройке лидеров на старте оказались Россия, Белоруссия и Иран. За ними следовали Венесуэла, Китай (подробнее...), Казахстан и Алжир.

Участники соревновались в меткости и скорости. Они преодолели по два круга. На трассе экипажу пришлось преодолеть преграду в виде бревна, а затем выполнить «змейку» на участке маневрирования.

Фото: Елизавета СЛАВЯТИНСКАЯ. Экипажи перед стартом третьего этапа конкурса "Десантный взвод-2019".

Кроме того, команды прошли противотанковый ров, брод и косогор (там танки двигались боком). Экипажи выполняли остановку на склоне во время подъёма и преодолевали трамплин.

-Российские военные никому не оставляют шансов. И два завершившихся этапа это подтверждают, - заявил сотрудник пресс-службы министерства обороны, полковник Александр Чумашкаев.

ИСТОЧНИК KP.RU