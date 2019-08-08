На набережной Пскова появится «семейный» арт-объект

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-08T13:17:42+03:00

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На набережной города Пскова появится «семейный» арт-объект. Как сообщила «Комсомольской правде-Псков» глава управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона Наталья Плявлинская, торжественное открытие малой архитектурной формы состоится 9 августа в 11.00.

Скульптура напоминает пару деревьев, сросшихся в форме сердца. Арт-объект, высота которого составляет 3,5 метра, выполнен из металла. Его автор — житель Себежского района, кузнец Владимир Тюрягин. Как отметила Наталья Плявлинская, у малой архитектурной формы пока нет официального названия, однако, создатель арт-объекта называет его «Семейным деревом».

КОНКРЕТНО

Арт-объект появится в районе спуска с Детской улицы на набережной реки Великой. Скульптура расположится прямо в амфитеатре. Предполагается, что «семейный» арт-объект станет напоминанием о первом всероссийском форуме молодых семей, проходящем в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU