2019-08-08T14:06:16+03:00
Общество

Актриса Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от прогулки по Пскову

Она отметила, что в городе стало очень красиво
Анна БЫСТРОВА
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Фото: instagram.com. Юлия Пересильд рассказала, что с трудом уговорила своего друга сфотографироваться.Фото: instagram.com. Юлия Пересильд рассказала, что с трудом уговорила своего друга сфотографироваться.
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Актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от прогулки по Пскову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», 6 августа известная псковичка приехала в родной город. Об этом она написала на своей официальной странице в социальной сети «Instagram».

А 8 августа Юлия Пересильд рассказала своим поклонникам о том, как проводит время во Пскове.

- С утра пошли в Троицкий Собор, причастились, погуляли. Как же красиво стало в городе, какие набережные рек... Стены Кремля, башни, - отметила актриса.

Фото: instagram.com.

Фото: instagram.com.

Она прогулялась по набережной реки Великой в компании своего друга псковского автора-исполнителя музыкальных композиций Вячеслава Рахмана. После этой встречи Юлия Пересильд поделилась с поклонниками воспоминаниями о жизни в Пскове.

- Было интересное время, когда мы со Славой Рахманом пели дуэтом по детским домам, библиотекам. Сидели вечерами с псковскими поэтами... Сочиняли песни, - написала Юлия Пересильд и пообещала в ближайшее время поделиться снимками на фоне стен и башен Псковского Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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