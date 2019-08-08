2019-08-08T16:52:20+03:00
Общество

Гонка преследования на боевых машинах прошла в Псковской области [ВИДЕО]

Стартовал третий этап конкурса «Десантный взвод – 2019»
Алиса Солнцева
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Боевая машина десанта преодолевает брод.Боевая машина десанта преодолевает брод.Фото: Елизавета Славятинская
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Гонка преследования – первая часть третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод – 2019» - прошла 8 августа на полигоне «Струги Красные». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

За гонку машины преодолели 2 круга по 5 километров с препятствиями (подробнее...). И поразили 6 двигающихся мишеней на расстоянии до 1600 метров.

Экипаж Республики Беларусь успешно проходит брод во время гонки преследования на конкурсе "Десантный взвод" в Псковской области.Елизавета Славятинская

Как сообщил сотрудник пресс-службы минобороны России, российский экипаж в среднем проезжает эту трассу за 7 – 7,5 минут. Другим командам требуется больше времени. Сложность гонки в необходимости преодолеть ее быстро, но аккуратно. Так, на втором этапе у техники Китая и Казахстана после преодоления косогора слетели гусеницы.

В таком случае на подмогу выезжает резервная машина: сегодня неполадки возникли у команды Венесуэлы, которая финишировала уже на другой технике.

Экипаж Венесуэлы проезжает через колейный мост во время гонки-преследования на конкурсе "Десантный взвод".Елизавета Славятинская

Зрелищности и остроты гонке придавали имитированные взрывы бомб, раздающиеся при приближении машины.

Корреспондент «Комсомолки» узнал, каково было преодолеть гонку российскому экипажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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