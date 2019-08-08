Российские десантники рассказали о гонке преследования на «Десантном взводе – 2019»
В рамках конкурса «Десантный взвод – 2019» в Псковской области 8 августа прошла гонка преследования боевых машин. Корреспондент «Комсомольской правды-Псков» побеседовал с составом первого российского экипажа.
Как заявил командир экипажа старший сержант Егор Фазылов, готовность к соревнованиям была стопроцентная. Команда должна была показать слаженность и профессионализм.
Командир первого российского экипажа старший сержант Егор Фазылов.Фото: Елизавета Славятинская
Механик-водитель российского экипажа рядовой Дмитрий Федоров отметил, что два круга для техники - большая нагрузка. Трудными участками трассы Дмитрий назвал косогор и трамплин, на которых велика вероятность растрясти экипаж и усложнить задачу наводчику.
Наводчик Алексей Пашин рассказал, что при ветре каждый выстрел ведёт себя по-разному, что требует быстрой реакции и правильных решений. Российские десантники не допустили ни одного промаха.
Итог складывается из показателей двух экипажей с учетом штрафных секунд. Десантники из России выступили отлично, но подведение итогов еще состоится.
ИСТОЧНИК KP.RU