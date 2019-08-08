2019-08-08T16:50:52+03:00
Общество

Российские десантники рассказали о гонке преследования на «Десантном взводе – 2019»

В среднем российский экипаж проезжает 5 километров с препятствиями и стрельбой за 7 - 7,5 минут
Алиса Солнцева
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Десантники из России к третьему этапу лидируют в конкурсе "Десантный взвод"Десантники из России к третьему этапу лидируют в конкурсе "Десантный взвод"Фото: Елизавета Славятинская
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В рамках конкурса «Десантный взвод – 2019» в Псковской области 8 августа прошла гонка преследования боевых машин. Корреспондент «Комсомольской правды-Псков» побеседовал с составом первого российского экипажа.

Как заявил командир экипажа старший сержант Егор Фазылов, готовность к соревнованиям была стопроцентная. Команда должна была показать слаженность и профессионализм.

Командир первого российского экипажа старший сержант Егор Фазылов. Фото: Елизавета Славятинская

Командир первого российского экипажа старший сержант Егор Фазылов.Фото: Елизавета Славятинская

Механик-водитель российского экипажа рядовой Дмитрий Федоров отметил, что два круга для техники - большая нагрузка. Трудными участками трассы Дмитрий назвал косогор и трамплин, на которых велика вероятность растрясти экипаж и усложнить задачу наводчику.

Наводчик Алексей Пашин рассказал, что при ветре каждый выстрел ведёт себя по-разному, что требует быстрой реакции и правильных решений. Российские десантники не допустили ни одного промаха.

Итог складывается из показателей двух экипажей с учетом штрафных секунд. Десантники из России выступили отлично, но подведение итогов еще состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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