Псковский государственный университет принял на бюджетное обучение более 650 студентов

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-08T15:33:09+03:00

В 2019 году в ПсковГУ выделили на 62 бюджетных места больше, чем в прошлом. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Псковский государственный университет принял на бюджетные места более 650 студентов. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам зачисления абитуриентов в Псковский государственный университет в 2019 году, после двух волн приёмной кампании университет закрыл все бюджетные места, которые предоставило министерство науки и высшего образования.

- В этом году на бюджетных местах в ПсковГУ будут учиться на 62 человека больше, чем в прошлом. Мы можем констатировать, что текущий набор университета сильнее, чем был ранее. В ПсковГУ приедут учиться ребята из 72 регионов. Это объясняется тем, что в Псковской области осуществляются программы развития. Кроме того, в регионе хорошая транспортная логистика, - отметила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Как отметила временно исполняющая обязанности руководителя учебного заведения, Псковский государственный университет привлекает молодых людей изменениями в содержании рабочих программ. Теперь их ориентируют на работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU