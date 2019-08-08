На 20 процентов больше псковичей решили остаться учиться в родном регионе

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-08T16:06:29+03:00

40 человек поступили в ПсковГУ по целевому направлению и знают, где будут работать после выпуска. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В текущем году на 20 процентов больше псковичей по сравнению с 2018 годом решили остаться учиться в родном регионе. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам зачисления абитуриентов в Псковский государственный университет, в 2019 году вуз принял большое количество молодёжи из Печорского, Островского и Порховского районов. ПсковГУ организовывал выездные комиссии в районах, где проводил консультации и приём документов.

Участники обсуждения отметили, что на федеральном уровне сейчас стараются пробудить интерес к "привязке" между абитуриентами и работодателями. Молодые люди заключают договоры с организациями и по отдельному конкурсу поступают на целевые места, зная, что в будущем у них уже будет работа.

- По такому принципу в этом году в ПсковГУ поступили 40 человек. Они проходят по конкурсу в рамках целевого приёма. После окончания университета эти ребята пойдут работать в сферу образования и медицину, - рассказал начальник отдела по приёму ПсковГУ Александр Стрикунов.

ИСТОЧНИК KP.RU