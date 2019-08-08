2019-08-08T16:35:36+03:00
Общество

Работа Великолукского агрохолдинга повлияла на рост производства свинины в России

В стране произвели на 5,9% больше мяса
Анна БЫСТРОВА
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Работа Великолукского агрохолдинга повлияла на рост производства свинины по всей стране.Работа Великолукского агрохолдинга повлияла на рост производства свинины по всей стране.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Работа Великолукского агропромышленного холдинга повлияла на рост производства свинины в Российской Федерации. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, в период с начала января 2019 года по май, мяса в стране произвели на 5,9% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, благодаря деятельности агропромышленного холдинга Великих Лук, увеличился и экспорт свинины. Таким образом, Псковская область заняла второе место среди регионов, поставляющих мясо зарубежным странам.

КСТАТИ

Великолукский агрохолдинг — единственное предприятие в регионе, прошедшее аккредитацию для экспорта мяса за границу. Компания поставляет свинину в Юго-Восточную Азию, Гонконг, и Латинскую Америку. В ближайшее время предприятие планирует экспортировать мясо и готовую продукцию и на территорию Республики Куба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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