Роспотребнадзор назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов
Глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов. Как стало известно «Комсомолькой правде-Псков», руководитель ведомства рассказал, что Роспотребнадзор проверил некоторые блюда кафе и ресторанов Пскова на наличие заменителей молочных жиров. Об этом передаёт Псковское агентство информации.
В результате в заведениях юридических лиц «Севзапинвест», «Пивная кружка», «Ресторан «Андромеда» Роспотребнадзор обнаружил фальсификаты сливочного масла. А в компаниях «Баракуда», «Олимпия», «Суши-Фуд», «Шведская горка», «Старые кварталы», «Пиццерия», «Ресторанная компания», «Лотос» и ресторанная компания «ПсковАгроИнвест» нашли фальсифицированные сыры.
Руководитель ведомства добавил, что граждане должны знать полную информацию о продукте, который употребляют. А бизнесмены, тайно использующие фальсификаты молокопродуктов, лишь хотят заработать за счёт потребителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU