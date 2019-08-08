2019-08-08T17:42:34+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов

В ведомстве уверены: псковичи должны знать, что они едят
Анна БЫСТРОВА
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Управление Роспотребнадзора обозначило места, в которых псковичей обманывают.Управление Роспотребнадзора обозначило места, в которых псковичей обманывают.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов. Как стало известно «Комсомолькой правде-Псков», руководитель ведомства рассказал, что Роспотребнадзор проверил некоторые блюда кафе и ресторанов Пскова на наличие заменителей молочных жиров. Об этом передаёт Псковское агентство информации.

В результате в заведениях юридических лиц «Севзапинвест», «Пивная кружка», «Ресторан «Андромеда» Роспотребнадзор обнаружил фальсификаты сливочного масла. А в компаниях «Баракуда», «Олимпия», «Суши-Фуд», «Шведская горка», «Старые кварталы», «Пиццерия», «Ресторанная компания», «Лотос» и ресторанная компания «ПсковАгроИнвест» нашли фальсифицированные сыры.

Руководитель ведомства добавил, что граждане должны знать полную информацию о продукте, который употребляют. А бизнесмены, тайно использующие фальсификаты молокопродуктов, лишь хотят заработать за счёт потребителя.

Подробнее о том, как псковичей обманывают в продуктовых магазинах, ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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